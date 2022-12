Gazzetta - Milan, franata Maignan: nuovi esami per il francese. Niente Salernitana

Per settimane si è parlato del rientro in campo di Mike Maignan contro la Salernitana e invece i tempi di recupero del francese si stanno allungando, tanto che non ci sono al momento certezze su quando il portiere potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il percorso di recupero dell'ex Lille dal problema al polpaccio ha subito un rallentamento e così la possibilità di rivederlo alla ripresa del campionato è svanita.

NUOVI ESAMI - Niente trasferta di Salerno e anche per le gare successive resta in forte dubbio la presenza di Maignan, il quale questa sera rientrerà insieme al resto della squadra rossonera da Dubai e si sottoporrà nelle ore seguenti a nuovi esami strumentali per capire lo stato del suo polpaccio. Lo staff medico non fa previsioni sui tempi di recupero, ma certamente non verranno affrettati i tempi per evitare il rischio di ulteriori problemi fisici.

LA STRATEGIA DEL MILAN - I prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per definire una strategia: se Maignan potrà recuperare in tempi brevi bene, altrimenti, se lo stop dovesse essere troppo lungo, il Milan potrebbe decidere di tornare sul mercato. I rossoneri hanno di fatto già bloccato Marco Sportiello per l'estate, ma a questo punto potrebbero anche decidere di anticipare di sei mesi il suo sbarco a Milanello (andrebbe trovato un accordo con l'Atalanta). La situazione è in evoluzione, anche se ovviamente in via Aldo Rossi sperano di recuperare il prima possibile Maignan.