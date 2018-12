Gazzetta - Milan, Gattuso ora rischia: Frosinone e Spal per salvare la panchina, due vittorie o salta

Dall’altare alla polvere. È successo di nuovo. L’esperienza di Gattuso sulla panchina rossonera è stata, fin qui, un continuo saliscendi. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il tecnico è tornato nuovamente in discussione. Ora è lecito chiedersi se Rino sia ancora l’allenatore adatto - scrive La Gazzetta dello Sport - e davanti alla tristezza del ko di ieri, viene da rispondere di no.

ULTIMATUM - Gattuso non può più permettersi di sbagliare: adesso ha due gare per salvare la panchina. Saranno i prossimi centottanta minuti, dunque, a decidere il destino del mister. Le partite sono abbordabili, ma Atene e Bologna ricordano di non abbassare mai la guardia. Il Milan giocherà prima in casa del Frosinone penultimo, poi a San Siro contro la Spal. O Rino risolleva subito la squadra o il 2019 potrebbe iniziare con un nuovo allenatore in panchina.

FIDUCIA - Chi lo conosce - riferisce la rosea - ieri lo ha visto sì deluso ma tranquillo. Gattuso è consapevole che le cose non vanno, ma se la squadra si è arrampicato fino al quarto posto, può tornarci in tempi brevi. Insomma, il tecnico è fiducioso ma ora la dirigenza si aspetta una immediata inversione di rotta.