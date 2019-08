Gazzetta - Milan già al rischiatutto: Correa bloccato, quattro giorni per l'alternativa

Mancano quattro giorni alla fine del mercato e il Milan deve ancora lavorare, alla ricerca di un attaccante. L'edizione odierna de La Gazzetta fa il punto sulla situazione in casa rossonera, dove sono necessari gli ultimi squilli per completare la rosa. La dirigenza fin qui ha investito in cinque giovani di prospettiva, ma la trasferta di Udine ha messo in luce diversi problemi, soprattutto nel reparto offensivo, dove il Diavolo cerca un uomo che possa portare nuova linfa.

IL RICATTO - La partenza di Laxalt non aiuterà più di tanto a livello di liquidità, essendo un semplice prestito oneroso con diritto di riscatto. Si dovrà quindi operare sul mercato sulle disponibilità attuali. Per Correa è sceso il silenzio: Milan ed Atletico Madrid non si parlano più, le parti sono distanti e c'è freddezza nei rapporti. Il club rossonero, secondo la Rosea, contesta all'Atletico una valutazione fuori mercato (50 milioni di euro per il giocatore): i Colchoneros sembravano disposti allo scosto, per poi tornare alla richiesta iniziale. Il Milan ha interpretato questa mossa come una sorta di ricatto, ritenendo che 35 milioni più 5 di bonus rappresentino un'offerta congrua al valore del giocatore.

FARE IN FRETTA - Boban e Maldini hanno quattro giorni per rinforzare l'attacco. La discrezione è totale per non compromettere eventuali piste, anche se fin qui l'attenzione era concentrata esclusivamente su Correa. Come alternativa non convince Everton, mentre su De Paul la concorrenza è in vantaggio rispetto ai rossoneri. Bisogna però sottolineare che le recenti scelte di Giampaolo non incideranno più di tanto sugli acquisti, in quanto gli obiettivi devono avere ottime capacità di adattamento.