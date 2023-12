Gazzetta - Milan, giornata decisiva per Leao: con gli esami ok tornerà sabato a Bergamo

Rafael Leao, presente ieri sera al Gran Galà del Calcio, ha parlato così delle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene e non ho dolore, ma non si deve rischiare e voglio rientrare al 100%". Oggi è una giornata importante, anzi decisiva, per il portoghese che si sottoporrà ad alcuni esami di controllo per capire se la lesione muscolare che lo ha tenuto in infermeria nelle ultime settimane è guarita oppure no.

TRA ATALANTA E NEWCASTLE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se i test saranno confortanti, l'attaccante portoghese potrebbe tornare a disposizione già sabato contro l'Atalanta (difficilmente da titolare, ma potrebbe essere utile a partita in corso), altrimenti il suo rientro slitterebbe di qualche giorno e avverrebbe nell'ultima gara del girone di Champions League in casa del Newcastle.

ALTRI RIENTRI - In questo momento delicato del Milan, per Stefano Pioli riavere Leao sarebbe fondamentale, così come recuperare il primo possibile anche gli altri infortunati: da Kjaer, che ha un’infiammazione che lo limita nella corsa e nei lavori ad alta intensità, a Okafor, il quale dovrebbe invece rientrare a metà dicembre per la sfida casalinga contro il Monza. E' invece già tornato a disposizione Bennacer che dovrà ritrovare ora la forma migliore dopo i sei lunghissimi mesi di stop per il grave infortunio al ginocchio.