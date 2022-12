Gazzetta - Milan-Giroud, c'è l'intesa per il rinnovo: firma e annuncio nell'anno nuovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo un Mondiale da protagonista e qualche giorno di meritate vacanze, Olivier Giroud è pronto a rituffarsi nel mondo Milan e lo farà a partire da domani quando tornerà a varcare i cancelli di Milanello. Il resto della squadra rossonera non ci sarà in quanto impegnata ad Eindhoven per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato, ma lui e Theo Hernandez saranno accolti dai preparatori del club di via Aldo Rossi per iniziare a lavorare in vista del match contro la Salernitana.

FIRMA E ANNUNCIO - Giroud è poi sempre al centro della trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. La negoziazione tra le parti prosegue da diverso tempo e l'intesa è ormai cosa fatta. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che presto il Milan e il suo agente si vedranno per definire gli ultimissimi dettagli prima della firma e dell'annuncio che avverranno nel nuovo anno. Il centravanti francese prolungherà almeno per un altro anno a cifre molto simili a quelle attuali (circa 3,2 milioni di euro).

RINNOVO MERITATO - Per Olivier si tratta certamente di un rinnovo più che meritato visto che è stato uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto del Diavolo a suon di gol pesantissimi. Anche la nuova stagione è iniziata molto bene, tanto che il numero 9 rossonero è il miglior marcatore stagionale del Milan. Ora però ci sono nuovi capitoli da scrivere nella storia milanista di Giroud che domani torna a Milanello, con l'intenzione di rimanerci ancora a lungo per togliersi tante altre soddisfazioni.