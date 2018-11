Gazzetta - Milan, Higuain al lavoro per esserci contro la Juventus: c'è ottimismo

Da quando ha lasciato il campo domenica scorsa a Udine, la domanda in casa rossonera è solo una: Gonzalo Higuain riuscirà a recuperare per il match casalingo contro la Juventus? Al momento non ci sono certezze, ma l'obiettivo numero uno a Milanello è rimetterlo a disposizione di Gattuso per la supersfida contro i bianconeri. Ieri, il Pipita non si è allenato e ha proseguito le terapie per provare a smaltire la fitta alla zona lombare che lo ha costretto ad uscire al 35' del primo tempo contro l'Udinese.

OTTIMISMO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle prossime ore Gattuso e lo staff medico milanista decideranno se portare a Siviglia il centravanti argentino o fargli saltare il match di Europa League contro il Betis e farlo recuperare con calma per la Juventus. In casa rossonera, c'è ottimismo in vista della sfida di domenica, ma con infortuni come questo è sempre meglio non correre rischi per evitare danni più gravi.

PRECEDENTE - Anche perchè in passato, come ha spiegato Gattuso dopo il successo contro l'Udinese, Higuain ha già avuto problemi alla schiena: "Sette-otto anni fa Gonzalo ha subito un intervento alla schiena". Come racconta la Rosea, l'episodio risale ai tempi del Real Madrid: era il mese di novembre del 2010, il Pipita si fermo durante un match contro l’Athletic Bilbao e successivamente subì un'operazione per un'ernia al disco, rimandendo ai box fino all'aprile dell'anno successivo.