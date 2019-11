Gazzetta - Milan, Ibra è l'uomo giusto per te! I rossoneri tentano Zlatan: situazione simile a quella di un anno fa

Il Milan ha bisogno di un leader in campo e fuori e per questo motivo il nome giusto per i rossoneri è quello di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, già cercato un anno fa dal Diavolo, è in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy a dicembre e nelle ultime ore il suo ritorno in Europa sembra essere sempre più caldo. Su di lui, ci sono anche Bologna e Napoli, oltre al Manchester United, ma Milano resta la seconda casa di Ibra.

COME UN ANNO FA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che già un anno fa l'allora ds milanista Leonardo, con il via libera di Elliott, ci aveva provato, ma Zlatan aveva dato la sua parola al Galaxy e alla fine rinnovò con la squadra americana. Ora si sta riproponendo la stessa situazione, ma anche questa volta bisogna capire quali sono le intenzioni dell'attaccante: Ibra voglia di rimettersi in gioco in una situazione complicata come quella del Milan attuale?

INNESTO DI ESPERIENZA - La decisione finale spetta ovviamente al giocatore e alla sua famiglia, oltre chiaramente al club di via Aldo Rossi: secondo fonti vicine alla proprietà, dal fondo Elliott potrebbe arrivare un altro ok per l’acquisto di un uomo di esperienza. Al Milan servono uomini in grado di risolvere i suoi problemi, in particolare quello del gol, e in giro di giocatori in grado di essere decisivi come Ibra ce ne sono davvero pochi.