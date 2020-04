Gazzetta - Milan, Ibra ha deciso: niente rinnovo, a fine stagione lascerà i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic ha preso la sua decisione: a fine stagione lascierà il Milan. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante svedese non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero che scadrà il prossimo 30 giugno. La sua seconda avventura milanista è quindi già arrivata ai titoli di coda dopo appena sei mesi. Ma cosa c'è dietro a questa decisione di Ibra?

LA DELUSIONE DI IBRA - Secondo la Rosea, Zlatan è rimasto molto deluso da tutto quello che è successo nelle scorse settimane all'interno della società rossonera: l'addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini, cioè di coloro che a gennaio hanno voluto fortemente riportarlo a Milanello, hanno lasciato molto perplesso lo svedese, il quale aveva già iniziato a parlare con loro della nuova stagione. Ora però lo scenario è cambiato e per questo Ibra viene descritto da chi lo conosce bene parecchio deluso e amareggiato in quanto aveva immaginato un finale completamente diverso.

TELEFONATE CON PIOLI - Non appena finirà l'emergenza coronavirus, Ibrahimovic tornerà a Milano e potrebbe avere il tanto atteso incontro con l'ad Ivan Gazidis: per ora tra i due non ci sono stati contatti, anche perchè in questo periodo Zlatan ha sentito solo Stefano Pioli per parlare di allenamenti e per cercare di capire quale sarà il futuro a breve termine della Serie A e del calcio italiano. Della prossima stagione, invece, non ne hanno parlato, ma lo svedese ormai sembra aver preso la sua decisione.