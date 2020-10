Gazzetta - Milan, Ibra non è ancora guarito: è una corsa contro il tempo, se non recupera spazio a Leao nel derby

In casa rossonera, continua ad esserci grande apprensione per la positività al coronavirus di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone, che però ha dato ancora esito positivo. Nonostante il Covid-19 sia ancora nel suo corpo, l'attaccante milanista sta bene, è asintomatico e si allena a casa sua per restare in forma. Ieri si sono conclusi i 14 giorni di quarantena, ma purtroppo Ibra non è ancora guarito e quindi la sua presenza in campo nel derby contro l'Inter resta in forte dubbio.

CORSA CONTRO IL TEMPO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, tra domenica e l’inizio della prossima settimana, Zlatan si sottoporrà ad un altro tampone, nella speranza che sia finalmente negativo. Se così non fosse, le possibilità di un suo recupero per la stracittadina del 17 ottobre a San Siro crollerebbero decisamente. E' una corsa contro il tempo, anche perchè, dopo il primo tampone negativo, ne serve un altro negativo per decretare la sua definitiva guarigione.

TOCCA A LEAO - Nel caso in cui lo svedese dovesse essere indisponibile, toccherà, con ogni probabilità, a Rafael Leao giocare da prima punta nel derby: nonostante non sia ancora al 100% della forma, le sue quotazioni sono infatti in netto rialzo, soprattutto dopo la doppietta segnata contro lo Spezia. Proprio contro i liguri, il portoghese ha dimostrato di poter fare senza problemi il centravanti. Ora la sua speranza è quella di lasciare il segno anche nel match contro l'Inter.