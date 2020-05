Gazzetta - Milan, Ibra pronto a tornare in Italia: arriverà entro il fine settimana, poi quarantena obbligatoria

Sono già diversi giorni che il Milan ha richiamato in Italia i suoi giocatori stranieri che erano tornati nel loro paese dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus, ma all'appello mancano ancora due rossoneri: si tratta di Zlatan Ibrahimovic e di Franck Kessie. Se l'ivoriano non è ancora tornato a causa delle difficoltà di trovare un aereo che lo riporti a Milano, lo svedese ha chiesto e ottenuto dal club di via Aldo Rossi di restare in Svezia dove può allenarsi regolarmente in campo con il suo Hammarby.

NESSUNA FRETTA - Non appena il Milan glielo imporrà, lo svedese tornerà senza problemi in Italia. Nessuno gli sta mettendo fretta, ma il ritorno di Ibra potrebbe essere una questione di giorni: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante milanista potrebbe rientrare nel fine settimana. A quel punto inizieranno poi i 14 giorni di quarantena obbligatoria prevista dal protocollo per coloro che tornano in Italia da un paese straniero.

IN FORMA - Zlatan sta attendendo il più possibile per ritornare a Milano perchè in Svezia, oltre ad aver la possibilità di restare vicino alla sua famiglia, può anche condurre una vita quasi normale e allenarsi sul campo con la squadra di cui è co-proprietario. Questo gli permetterà, al suo ritorno, di essere certamente uno dei giocatori più in forma non solo del Diavolo, ma dell'intera Serie A visto che nessuno si sta allenando come lui.