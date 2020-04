Gazzetta - Milan, Ibra resta in Svezia ma niente mal di pancia: a Stoccolma si può allenare sul campo e restare in forma

Entro domani, tutti i giocatori stranieri del Milan dovranno tornare in Italia, tranne uno: parliamo di Zlatan Ibrahimovic che ha chiesto al club di poter restare ancora in Svezia fino a quando non ci saranno decisioni ufficiali sulla ripresa degli allenamenti. Nessun mal di pancia dietro a questa scelta dello svedese il quale preferisce restare a Stoccolma dove il lockdown non c'è e soprattutto può allenarsi regolarmente sul campo con l'Hammarby, club di cui è co-proprietario.

IL PENSIERO DI ZLATAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il ragionamento che ha fatto Ibra è molto semplice: in Svezia, l'attaccante può allenarsi come si deve, restare in forma e tornare così a Milanello in condizione come se non si fosse mai fermato, mentre a Milano sarebbe costretto ad allenarsi su un tapis-roulant in casa. Al momento, non si sa ancora quando riprenderanno gli allenamenti e le partite e per questo Zlatan ha chiesto (e ottenuto) il permesso di restare a Stoccolma.

IN ATTESA - Non appena ci sarà una data certa della ripresa, lo svedese tornerà in Italia e osserverà il periodo di isolamento domiciliare previsto dalle normative prima di tornare a lavorare a Milanello. Nessun mal di pancia o volontà di risoluzione anticipata del contratto da parte di Ibrahimovic che vuole al contrario chiudere al meglio questa stagione e magari convincere il club di via Aldo Rossi ad offrirgli il rinnovo.