Gazzetta - Milan, Ibra scalpita per rientrare: in panchina contro la Roma, titolare contro la Spal

Nuovo controllo medico ieri per Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema muscolare al polpaccio rimediato circa un mese fa in allenamento a Milanello: lo svedese ha ricevuto nuovamente notizie confortanti sul suo recupero e non è escluso che possa essere a disposizione di Pioli già per il match di domenica contro la Roma a San Siro.

VOGLIA DI GIOCARE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i giallorossi l'attaccante milanista partirà eventualmente dalla panchina, ma in caso di neccessità potrebbe scendere in campo nella ripresa. Ibra scalpita e ha voglia di tornare a giocare, ma in casa rossonera nessuno vuole correre rischi e quindi il rientro avverà solo se non ci sarà il rischio di una ricaduta. Se contro la Roma potrebbe partire dalla panchina, Zlatan punta invece ad una maglia da titolare nella gara successiva contro la Spal.

FINALE DI STAGIONE - Lo svedese, confortato dal terzo esame strumentale in meno di un mese, ha fretta di tornare in campo, mentre il suo futuro resta un mistero: a fine campionato lui e l'ad Gazidis si vedranno per parlarne, ma nel frattempo Ibra vuole giocare un grande finale di stagione con la maglia rossonera perchè, in caso di addio, vuole chiudere nel migliore dei modi la avventura con il Milan, magari riportando finalmente in Europa.