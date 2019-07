Gazzetta - Milan, idea Gaston Pereiro: è stato proposto ai rossoneri, costa 15 milioni (trattabili)

Difesa, centrocampo e attacco: il Milan è a cacca di rinforzi in ogni reparto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una nuova pista di mercato porterebbe in Olanda, per la precisione a Eindhoven. Stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Gaston Pereiro, trequartista e ala del PSV, già nel mirino del Watford.

15 MILIONI - Il ragazzo sarebbe in procinto di lasciare i biancorossi dopo una buona stagione segnata da gol e assist. Il giocatore sarebbe stato proposto al Milan, che ne starebbe valutando l’utilità tecnica e la fattibilità economica. Si parte da una richiesta di 15 milioni di euro, ma è un prezzo trattabile (anche nella formula) visto il contratto in scadenza nel 2020. Gaston Pereiro è nel giro della Nazionale uruguaiana e nelle ultime stagioni si è messo in bella mostra con la maglia del PSV.

VALUTAZIONI IN CORSO - Per il Milan, ovviamente, non sarebbe una prima scelta. Tuttavia, i rossoneri, preso atto dell’occasione, starebbero studiando se affondare il colpo o dirottare le attenzioni su altri profili. Come detto, il Watford ha messo il calciatore nel mirino e non è da escludere che nei prossimi giorni possa presentarsi a Eindhoven con una proposta ben precisa.