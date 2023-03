Gazzetta - Milan, idea Morata per l'attacco: il piano del Diavolo per arrivare allo spagnolo

In attesa di vedere come andrà a finire questa stagione, con il Milan che è ai quarti di Champions League e in piena lotta per arrivare tra le prime quattro in campionato, in casa rossonera si inizia già a pensare al mercato estivo ed in particolare ai movimenti in attacco. Se Olivier Giroud è certo di un posto nella rosa anche del prossimo anno, ci sono dei punti interrogativi su Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro è ancora incerto, e su Divock Origi, il quale sta deludendo parecchio da quando è sbarcato a Milanello.

IDEA MORATA - I nomi che vengono accostati al Milan sono diversi, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Alvaro Morata: si tratta per ora solo di un'idea, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno iniziando a pensare a come fare cassa attraverso qualche cessione e il risparmio su qualche ingaggio importante. Tra i giocatori in uscita, per esempio, ci sono Ante Rebic e Fodé Ballo-Touré, in quali potrebbero portare una decina di milioni di euro nelle casse del Diavolo.

RISPARMIO - In via Aldo Rossi, sanno poi di poter risparmiare parecchi milioni di ingaggio da alcuni addii: uno di questi è quello di Sergino Dest, il quale non verrà riscattato dal Barcellona e così il Milan non dovrà più pagare il suo importante stipendio da 3,8 milioni. Tra i più pagati della rosa c'è anche Origi (4 milioni fino al 2026), ma difficilmente avrà mercato in estate. Andrà via anche Tiemoué Bakayoko, che non verrà riscattato dal Chelsea e il suo ingaggio da 2,5 milioni non peserà più sui conti del Diavolo. In uscita, infine, anche Rebic, che guadagna 3,5 milioni.