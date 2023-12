Gazzetta - Milan, ieri la terza prima volta di Ibra a Milanello. Il discorso alla squadra: "Su di me potrete sempre contare"

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic: è stata infatti la sua terza prima volta a Milanello. L'ex attaccante svedese, che settimana scorsa è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del club rossonero, si è presentato per la prima volta nel Centro Sportivo di Carnago da quando ha intrapreso la sua nuova avventura dietro ad una scrivania. Cinque ore e un quarto trascorse insieme alla squadra, che ora ha un "nuovo" interlocutore tecnico, motivatore e confidente.

DISCORSO ALLA SQUADRA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta che Ibra ha fatto un breve discorso ai giocatori rossoneri nello spogliatoio poco prima dell'allenamento. Circa 15 minuti di confronto che può essere così sintetizzato: "Su di me potrete sempre contare" è il concetto che ha voluto far arrivare al gruppo. Zlatan ha parlato del suo nuovo ruolo e ha assicurato che sarà sempre a disposizione dei giocatori del Milan. Chi avrà bisogno lo troverà, un po' come succedeva anche fino a qualche mese fa quando lo svedese faceva ancora parte del gruppo squadra come giocatore.

SARÀ A SALERNO - Ibrahimovic non sarà sempre presente a Milanello, ma ci sarà ogni volta che gli eventi lo richiederanno. Sarà invece a San Siro per le partite casalinghe e ha assicurato che seguirà spesso il Milan anche in trasferta. A partire da domani: sarà infatti a Salerno per la gara contro la Salernitana del suo ex compagno in rossonero Pippo Inzaghi. Non raggiungerà la città campana oggi pomeriggio insieme alla squadra, ma è atteso direttamente domani. La terza avventura di Ibra in rossonero è ufficialmente iniziata e a Milanello si respira già un'aria diversa.