Gazzetta - Milan, il centrocampo fa troppa fatica: Tonali unica certezza

Doveva essere uno dei punti forza della squadra di Pioli e invece il centrocampo del Milan sta faticando parecchio in questa prima parte di stagione: con Bennacer, Bakayoko, Kessie e Tonali, il Diavolo doveva avere una delle mediane più forti e intercambiabili del campionato, ma purtroppo, a parte l'ex Brescia, il rendimento degli altri continua ad avere troppi alti (pochi) e bassi (tanti).

GARANZIA TONALI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'unica certezza in quella zona di campo è Sandro Tonali, il quale è diventato una grande garanzia per Pioli: ogni volta che viene chiamato in causa è infatti l'unico che risponde sempre presente. Il problema è che invece gli altri stanno faticando parecchio: anche Kessie, che lo scorso anno è stato il trascinatore del centrocampo rossonero, sta trovando in questa stagione poca continuità di prestazioni e le voci sul suo futuro e sul suo contratto non lo stanno aiutando.

IN DIFFICOLTÀ - I più in difficoltà sono però Bennacer e Bakayoko, deludenti anche sabato contro l'Udinese: l'algerino ha perso certezze, soprattutto nella costruzione in verticale, e sta commettendo troppi errori in mezzo al campo. Il meno convincente dei quattro è però il francese, il quale è in evidente ritardo di condizione. Ma va detto che non è solo una questione fisica: all'ex Chelsea manca infatti anche la confidenza con movimenti ed equilibri del sistema di gioco del Milan di Pioli. Ad oggi la coppia che offre più garanzie al tecnico milanista è quella composta da Tonali e Kessie, ma per lottare per lo scudetto sarà fondamentale ritrovare presto anche i veri Bennacer e Bakayoko.