Gazzetta - Milan, il Covid ferma Giroud: Ibra sta meglio e scalda i motori

Il comunicato ufficiale apparso ieri pomeriggio sul sito del Milan ha rovinato un po' la giornata a tutti i tifosi milanisti: Olivier Giroud è infatti risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone molecolare a domicilio. Il francese sarà quindi costretto a restare chiuso in casa per almeno dieci giorni, quando potrà ripetere il test, nella speranza che stavolta dia esito negativo. Una brutta tegola per Stefano Pioli che alla ripresa dopo la sosta per le nazionali è atteso da un trittico terribile (Lazio, Liverpool e Juventus) in una sola settimana.

IBRA OK - Per fortuna, però, il tecnico rossonero può essere contento delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo svedese sta infatti sempre meglio, ieri ha svolto il secondo allenamento consecutivo in gruppo e dunque corre a grandi passi verso il ritorno in campo. Con Giroud a disposizione, Ibra avrebbe potuto recuperare con più calma, mentre così potrebbe essere costretto fin da subito agli straordinari.

POSSIBILI SCENARI - Pioli guarda comunque solo al prossimo impegno contro la Lazio, poi al termine di questo match penserà a quello successivo in casa del Liverpool: difficile che Ibrahimovic possa partire subito titolare, più probabile che giochi uno spezzone di partita contro i biancocelesti e poi scenda in campo dal primo minuto contro i Reds. Contro la squadra di Sarri, spazio quindi a uno tra Rebic, Leao e Pellegri, con quest'ultimo che potrà essere impiegato solo in campionato visto che non è stato inserito nella lista Champions.