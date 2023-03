Gazzetta - Milan, il mercato estivo è stato un flop: delusioni CDK e Origi, si "salva" solo Thiaw

Se il Milan non sta ripetendo la scorsa stagione i motivi sono diversi, tra cui anche un mercato estivo che purtroppo finora è stato un flop in quanto chi è arrivato non ha portato quello tutti che si aspettavano. L'unico che al momento si "salva" è Malick Thiaw che nelle ultime settimane è esploso ed è diventato un titolarissimo della difesa rossonera.

DELUSIONE CDK - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la delusione più grande è certamente Charles De Ketelaere, preso dal Bruges per 32 milioni di euro più 3 di bonus dopo una trattativa infinita. E' stato il grande investimento estivo e colui che avrebbe dovuto far fare un ulteriore salto di qualità al Milan, ma purtroppo finora il suo rendimento è stato molto deludente (i suoi numeri sono zero gol segnati e un solo assist). Preso per fare il trequartista titolare, ora il belga è dietro a Brahim Diaz nelle gerarchie di Pioli.

MAI AL TOP - Da lui ci si aspettava molto di più, così come dal suo connazionale Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool: a causa di diversi problemi fisici, l'ex Reds non è stato quasi mai al top della condizione e così il suo rendimento ne ha risentito: appena due gol segnati contro Monza e Sassuolo. Anche gli altri rinforzi estivi purtroppo non hanno portato nulla: Dest non ha mai convinto e ora è ai margini del Milan, mentre Vranckx e Adli hanno giocato pochissimo e le poche volte che sono stati impiegati hanno deluso.