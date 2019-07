Gazzetta - Milan, il mercato fatica a decollare: diversi colpi sfumati, Giampaolo attende rinforzi

Il Milan è molto attivo sul mercato, ma per ora, in attesa di chiudere l'operazione Bennacer con l'Empoli, solo due affari sono andati a buon fine, cioè Krunic e Theo Hernandez. Alla chiusura della campagna trasferimenti manca ancora diverso tempo, però la strada si è fatta in salita perchè ci sono ancora tante cose da fare e nell'ultimo periodo diversi acquisti sono sfumati. Per questo motivo, Maldini, Boban e Massara non voleranno negli USA con la squadra milanista, ma resteranno a Milano per portare avanti il mercato.

COLPI SFUMATI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime settimane sono diversi i giocatori cercati dal Milan che però alla fine deciso di restare dove sono o di andare in altre squadre: tra questi, ricordiamo per esempio Lucas Torreira, il quale ha scelto di rimanere all'Arsenal, Stefano Sensi, che è andato all'Inter, e Ozan Kabak, che ha preferito lo Schalke 04. L'ultimo colpo sfumato è invece Jordan Veretout, il quale ormai è destinato alla Roma dopo essere stato a lungo nel mirino del Milan.

GIAMPAOLO ASPETTA - Marco Giampaolo continua a lavorare a Milanello, ma intanto aspetta rinforzi dal mercato soprattutto in difesa e a centrocampo: il tecnico milanista ha infatti bisogno di un centrale e di una mezzala. Per il momento, però, la campagna acquisti milanista fatica ad accendersi, soprattutto senza qualche cessione che possa portare risorse importanti da investire poi su qualche giocatore importante. Che l'estate del Milan non sarebbe stata semplice era noto a tutti, ma forse nemmeno così complicata.