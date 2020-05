Gazzetta - Milan, il messaggio in codice di Ibra: tutto fa pensare che a fine stagione sarà addio

Risolta una questione, ora ce n'è subito un'altra da affrontare: dopo diversi giorni di attesa, Zlatan Ibrahimovic è infatti finalmente tornato in Italia, ma in casa rossonera ora a tenere banco è il suo futuro che sembra però sempre più lontano dal Milan. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri lo svedese ha pubblicato sui social un messaggio che fa pensare ad un suo addio al club di via Aldo Rossi a fine stagione.

PIETRA TOMBALE - L'attaccante, che è rientrato lunedì a Milano e che ora sta passando la quarantena a Milanello, ha scritto: "È stato bello vedere The Last Dance. Ora sapete com'è giocare con un vincente, che vi piaccia o meno. Se non vi piace, non mettetevi in gioco". Per molti si tratta di un messaggio sibillino diretto alla società milanista, che, dopo Boban, si preparare a salutare un'altra grande bandiera rossonera, cioè Paolo Maldini: il loro addio rappresentano la pietra tombale sulla presenza di Ibra nel prossimo Milan.

VERSO L'ADDIO? - Zlatan non ha ancora parlato con l'ad Ivan Gazidis del suo contratto in scadenza a giugno, ma appare molto complicato che il dirigente sudafricano riesca nell'impresa di convincere lo svedese a restare. Ovviamente non è nemmeno detto che il club di via Aldo Rossi, che sembra sempre più intenzionato a portare avanti un progetto basato esclusivamente sui giovani, proponga il rinnovo a Ibra. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più, ma al momento il suo futuro in rossonero è sempre più in bilico.