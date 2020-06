Gazzetta - Milan, il progetto Elliott resiste: il club non ha debiti, il futuro passa da stadio e Champions

Il progetto di Elliott stenta a decollare, ma il fondo non ha intenzione di mollare. Al contrario: la proprietà americana è pronta a rilanciare con un nuovo allenatore-manager come Ralf Rangnick, il quale dovrebbe prendere in mano l’intera area sportiva. Più in là, quando il Milan avrà riacquistato una certa indipendenza economica e un maggiore appeal, si potrà pensare alla cessione.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è sì destinato a passare di mano, ma solo quando la famiglia Singer reputerà di averlo risanato e reso di nuovo appetibile sul mercato. Le fortune future della società rossonera passeranno anche dal nuovo stadio, ma sarà fondamentale, soprattutto, tornare in Champions. I soldi della massima competizione europea darebbero respiro alle casse di via Aldo Rossi, ma Elliott dovrà attendere almeno un’altra stagione: in questa, infatti, il Milan può ambire al massimo all’Europa League.

NESSUN DEBITO - A fine mese si chiuderà il bilancio 2019-20: si va verso un passivo di circa 100 milioni di euro (decisamente meglio rispetto al terribile -146 dell’ultimo esercizio), cifra sulla quale pesa la crisi Coronavirus. Ma il progetto resiste, anche perché il Milan, grazie alla solidità economica di Elliott, non ha debiti sui mercati obbligazionari. Le linee guida per la prossima campagna acquisti sono state già tracciate: arriveranno talenti da valorizzare, per costruire una buona ossatura e generare potenziali plusvalenze.