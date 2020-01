Gazzetta - Milan in ansia per il rinnovo di Gigio: trattativa in salita, rischio addio in estate

Stasera alle 20 chiuderà il mercato invernale, nel quale il Milan è stato particolarmente attivano sia in entrata che in uscita. Ma il lavoro, per i dirigenti del club di via Aldo Rossi, non finirà, anzi forse ora arriva la parte più difficile: il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021, è infatti un tema molto delicato che andrà affrontato nelle prossime settimane.

LE CRITICHE DI RAIOLA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo agente, Mino Raiola, nei giorni scorsi non ha esitato a criticare il progetto di Elliott e la sensazione è che, nella sua testa, non ci sia l’idea di andare oltre il 2021. In molti erano convinti che il ritorno di Ibrahimovic potesse in un certo modo favorire il rinnovo di Donnarumma e invece così non sarà: ognuno va per la sua strada e lo stesso discorso vale per il futuro di Romagnoli (in scadenza nel 2022) e di Bonaventura (in scadenza a giugno).

PARTENZA IN ESTATE? - Insomma, le premesse non sono il massimo, anche perchè il Milan, con il Fair-play finanziario alle porte, non può permettersi di offrire un nuovo contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, così come non è realistico pensare che Gigio e il suo entourage possano accettare una decurtazione dell'ingaggio. A questo punto, senza il rinnovo, in estate le parti potrebbero arrivare ad una soluzione che soddisfi tutti, cioè la partenza del portiere milanista per circa 50 milioni di euro, che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di fare un super plusvalenza.