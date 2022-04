Gazzetta - Milan-Investcorp, ci siamo quasi: le firme tra venerdì e l'inizio della prossima settimana

La trattativa tra Elliott e Investcorp è ormai ai titoli di coda e presto sono attese le firme per il passaggio ufficiale del Milan nelle mani del fondo del Bahrein. Il giorno preciso non si sa ancora per motivi tecnici, ma sarà comunque tra venerdì e l'inizio della prossima settimana. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sarà leggermente diversa anche la cifra della cessione del club: si tratterebbe di 1 miliardo e 180 milioni di euro, circa 80 milioni in più rispetto alle previsioni.

FIRME VICINE - Le parti continuano a non commentare, sintomo che la trattativa sta andando avanti per il verso giusto: la due diligence, cioè l'analisi dei conti, è praticamente terminata e dunque ora il prossimo passo è il signing (è il passaggio tecnico in cui viene fissato il valore dell’operazione), mentre per il closing dovrebbe avvenire a fine campionato per evitare di distrarre la squadra rossonera che è ancora in lotta per lo scudetto.

PROGETTO INVESTCORP - Il progetto di Investcorp è a lungo termine e dovrebbe durare almeno una decina di anni, durante i quali cercherà di riportare il Milan nell'élite del calcio mondiale. Non appena arriverà l'ufficialità del cambio di proprietà, il fondo arabo si metterà subito al lavoro e tra le prime cose da fare ci sarà ovviamente la definizione della squadra dirigenziale (a livello sportivo ci dovrebbe essere la conferma sia del dt Paolo Maldini che del ds Frederic Massara). Tra le priorità c'è poi ovviamente anche la questione stadio, con Investcorp che dovrà decidere se proseguire il piano di Elliott di costruire il nuovo impianto con l'Inter o se andare avanti da solo.