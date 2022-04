Gazzetta - Milan-Investcorp, si può chiudere a breve. L’obiettivo è ambizioso: riportare il Diavolo nella top 10 del calcio mondiale

Mentre in campo la squadra di Stefano Pioli non molla e continua a correre verso il sogno scudetto, fuori dal terreno di gioco prosegue spedita la trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione a quest'ultimo del club di via Aldo Rossi per 1,1 miliardi di euro. La Gazzetta dello Sport è stata nella sede a Londra del fondo del Bahrain dove nessuno parla in via ufficiale, ma dove viene a galla l'ambiziosissimo progetto del nuovo proprietario del Milan: rifare grande il Diavolo e riportarlo nella top ten del calcio mondiale.

POTENZIAMENTO DEL BRAND - Si tratta di un piano a medio-lungo termine, quindi serviranno almeno dieci anni per provare a raggiungerlo. Per riportare il club rossonero in alto non basterà ovviamente ritrovare una costante competitività sportiva, ma anche far crescere la società anche dal punto di vista finanziario e diminuire così il gap con gli altri top team europei. La prima cosa da fare, da questo punto di vista, è dunque il potenziamento del brand che deve attirare sempre più sponsor e investitori.

FASE CONCLUSIVA - Per quanto riguarda la trattativa, sono giorni cruciali per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La sensazione è che si possa chiudere a breve: siamo infatti nella fase conclusiva della due diligence, vale a dire l'analisi dei conti del club rossonero, e quindi il closing potrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Investcorp ha avuto l'esclusiva da Elliott fino alla fine del mese di aprile, ma potrebbe essere prolungata di qualche giorno se non si riuscisse a chiudere l'affare entro questa settimana. Al momento ci sono due gruppi distinti al lavoro: il primo si sta appunto occupando della due diligence, mentre il secondo sta lavorando al business plan, ossia i contenuti e le caratteristiche del progetto. Un progetto, come detto, molto ambizioso che sta già facendo sognare tutti i tifosi milanisti.