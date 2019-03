Gazzetta - Milan, ipotesi socio per Elliott: un gruppo arabo vuole entrare nel club rossonero

Elliott è una garanzia e ha una forza tale da poter gestire da solo il Milan, ma non è da escludere che in futuro possa avvalersi del supporto di un socio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ieri hanno ripreso corpo le voci di un possibile ingresso nel club di via Aldo Rossi di un gruppo d’investitori arabi.

SOCIO DI MINORANZA - L’indiscrezione circola in ambienti finanziari, ma non trova conferme in quello rossonero. In ballo, comunque, non ci sarebbe il controllo della società, bensì una quota di minoranza non superiore al 30%. Il nome del soggetto interessato non è ancora noto. Come detto, un colosso come Elliott, dal punto di vista della capacità economica, non ha bisogno di “aiuto”, ma l’ingresso di un partner diminuirebbe l’esposizione dell’hedge fund nella gestione corrente, molto onerosa

VANTAGGI - Un nuovo socio, dunque, non aumenterebbe i ricavi del Milan, ma comporterebbe una ripartizione dei costi e l’impegno a condividere con il fondo della famiglia Singer i prossimi aumenti di capitale. Inoltre concorrerebbe a fissare il prezzo a cui rivendere il club. Insomma, i vantaggi ci sono. E poi Elliott non è mai stato contrario alla prospettiva di reperire esternamente parte dei fondi necessari a garantire l’operatività della società.