Gazzetta - Milan, l’eterno Ibrahimovic salva i rossoneri a Udine con una magia. E ora il primato è a rischio

È sempre Ibrahimovic il salva Milan. Lo svedese, nel pareggio di ieri sera contro l’Udinese, trova il gol dell’1-1 grazie ad una sforbiciata al 92esimo. Come nella gara d’andata della passata stagione, Zlatan realizza il gol nella stessa porta e sempre con un’acrobazia, ma con esiti finali diversi: in quell’occasione la rete portò al Milan i tre punti, ieri, invece, solamente un punto (d’oro).

ANCORA L'ETERNO IBRA - Nonostante il 70% del possesso palla, contro il 30% dell’Udinese, a portarsi in vantaggio è proprio la squadra di casa. I rossoneri non trovano spazi e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, terminano il primo tempo con zero tiri in porta, dato impressionante per la capolista. Pioli all’inizio della ripresa cambia tutto: dentro Tonali, Kessiè e Messias, fuori Bakayoko, Bennacer, Krunic, con i primi due disastrosi sul vantaggio bianconero.

I cambi sembrano aver dato qualcosa in più al Milan, che nel secondo tempo attacca e due minuti dopo la segnalazione del recupero trova il gol al primo tiro verso le specchio della porta.

PRIMATO A RISCHIO - Nonostante il gran gol di Ibrahimovic, il Milan da Udine porta a casa solamente un punto che, per come si era messa la partita, è un buon risultato per la squadra di Pioli. I rossoneri, ora, rischiano il primato: l’Inter è solamente due distanze e troverà il Cagliari a San Siro, mentre il Napoli, a -3 dai rossoneri, ospiterà l’Empoli, la rivelazione di questo campionato. Male che vada il Milan, scrive la rosea, arriverà al big match con i partenopei con gli stessi punti, e allora diventerà già pesante la gara contro Luciano Spalletti.