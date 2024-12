Gazzetta - Milan, l'infermeria rimane piena: il punto sugli infortunati in vista della Supercoppa

Il recupero di Ismael Bennacer, che stasera sarà in panchina contro la Roma dopo essere stato fuori circa tre mesi e mezzo per il grave infortunio al polpaccio rimediato in nazionale a metà settembre, non basta per far sorridere Paulo Fonseca perchè purtroppo l'infermeria rossonera continua a essere piena e questa non è una bella notizia in vista della Final Four della Supercoppa Italiana che il Milan avrà ai primi di gennaio in Arabia Saudita.

LOFTUS OK - Il tecnico portoghese era convinto di recuperare Christian Pulisic per la sfida contro la Roma, ma l'americano è stato costretto a fermarsi nuovamente stavolta per un problema alla caviglia. La speranza è che sia una cosa da poco e che possa essere regolarmente tra i giocatori a disposizione di Fonseca per la Supercoppa. Chi dovrebbe sicuramente recuperare, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è Ruben Loftus-Cheek che ha risolto il problema muscolare rimediato qualche settimana fa. L'inglese salterà la Roma, ma dovrebbe essere a posto per la semifinale contro la Juventus del 3 gennaio.

LEAO E MUSAH IN DUBBIO - Chi è ancora in forte dubbio per la Supercoppa sono invece Yunus Musah e Rafael Leao, out anche loro per un problema muscolare: Fonseca ha spiegato ieri in conferenza stampa che l'americano e il portoghese sono più indietro rispetto a Loftus-Cheek, ma c'è comunque qualche speranza di averli a disposizione in Arabia Saudita. Sicuramente assenti in Supercoppa saranno Alessandro Florenzi e Noah Okafor, mentre è da valutare Luka Jovic che sta meglio tanto da essere tornato ad allenarsi in gruppo ormai da qualche giorno, ma non è stato comunque convocato per la sfida di questa sera contro la Roma a San Siro.