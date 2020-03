Gazzetta - Milan, la crisi di Paquetà preoccupa: il club rossonero è davanti a un bivio

Arrivato al Milan con grandi aspettative, Lucas Paquetà, nonostante un buon inizio, non ha saputo poi fare il salto di qualità che tutti si aspettavano. Ora il brasiliano ha anche perso il posto da titolare e sta giocando pochissimo. Le qualità dell'ex Flamengo non si discutono, ma da uno che è costato 38,4 milioni di euro è lecito aspettarsi molto di più.

I PROBLEMI DI LUCAS - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, dietro alla crisi di Paquetà ci sono innanzitutto problemi tattici: da quando Pioli ha infatti deciso di passare dal 4-3-3 al 4-4-2, il brasiliano ha visto poco il campo in quanto nel nuovo modulo fatica parecchio a trovare spazio. La fiducia in se stesso è così calata molto negli ultimi mesi e questo ha avuto conseguenze importanti sul giocatore, che a gennaio è finito in ospedale per un lieve malessere accusato dopo Milan-Udinese e si è autoescluso dai convocati di Pioli alla vigilia della trasferta di Brescia.

COSA FARE? - I tormenti di Lucas sono tanti, così come quelli del club rossonero che si trova davanti ad un bivio: cedere il brasiliano oppure provare a rilanciarlo? Venderlo per non avere una minusvalenza non è semplice in quanto servirebbero offerte da almeno 30 milioni di euro. Forse la soluzione migliore sarebbe quello di cederlo in prestito per permettergli di rilanciarsi e tornare quello di un anno fa, quando arrivò al Milan e iniziò a far vedere a tutti le sue grandi qualità tecniche.