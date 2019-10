Gazzetta - Milan, la prima missione di Pioli: rianimare Piatek e restituirgli un’identità tattica

Il Milan non può fare a meno dei gol di Piatek. Ma il pistolero sembra aver perso la mira. Una grana in più per Stefano Pioli, che dovrà provare a risvegliare il cecchino polacco. La sua stagione è iniziata con tanti dubbi e poche certezze. Dubbi - osserva La Gazzetta dello Sport - che non è riuscita a dissipare nemmeno la nazionale. L’attaccante rossonero, infatti, ha giocato mezzora con la Lettonia e un solo minuto (nel recupero) contro la Macedonia. In entrambi casi, ovviamente, è rimasto a digiuno.

MOMENTO NO - Dal Milan alla Polonia, dunque, la buona stella di Piatek proprio non riesce ad accendersi. C’è un dato che testimonia il momento no del centravanti: per trovare un gol su azione occorre tornare alla scorsa stagione, quando Kris segnò contro Frosinone (19 maggio) e Israele (10 giugno). In questo campionato, invece, i due centri sono arrivati entrambi dal dischetto. Un crollo verticale nel rendimento - scrive la rosea - impossibile da immaginare fino a pochi mesi fa. Piatek non è un fuoriclasse, ma nemmeno un attaccante incapace di tirare in porta, come spesso è successo quest’anno.

MISSIONE - Il gioco di Giampaolo - che spesso lo portava ad agire fuori dall’area e quindi lontano dalla porta - non lo ha agevolato, ma il polacco di ha messo del suo, sprecando più di un’occasione. La missione di Pioli, dunque, è piuttosto chiara: rianimare Piatek, restituirgli una chiara identità tattica e rimetterlo in condizione di essere il terminale naturale del 4-3-3. L’idea del tecnico emiliano prevede proprio questo: il ritorno in pianta stabile a quel tridente che aveva esaltato Kris in rossonero esattamente un anno fa.