Gazzetta - Milan, la rivoluzione di Gazidis: Leonardo a rischio, Maldini può restare. Gattuso in bilico

In attesa di capire come si concluderà al stagione del Milan che è ancora in lotta per il quarto posto, è pronta la rivoluzione del club rossonero targata Ivan Gazidis: l'ad milanista, dopo aver studiato la società in questi primi mesi a Milano, è infatti intenzionato a cambiare un po' di cose e persone e il prima a farne le spese potrebbe essere Leonardo.

VIA LEONARDO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, siccome il Milan punterà molto sui giovani, il dirigente sudafricano vorrebbe un direttore tecnico con abilità da talent scout e per questo un nome molto caldo per il club di via Aldo Rossi potrebbe essere quello di Luis Ocampos, attuale ds del Lille. Se alla fine il Diavolo non dovesse riuscire ad arrivare in Champions, l'addio di Leonardo appare quasi certo. Diverso invece il destino di Paolo Maldini, il cui futuro sarà ancora rossonero.

PANCHINA - Da capire, poi, anche cosa deciderà Gazidis per la panchina, dove Rino Gattuso continua ad essere in bilico, anche se l'eventuale arrivo al quarto posto potrebbe essere un forte alleato per l'attuale tecnico milanista. Il rapporto tra Ringhio e l'ad è ottimo e, visto che dovrebbe essere proprio il sudafricano a decidere chi allenerà il Milan nella prossima stagione, negli ultimi giorni le quotazioni di Gattuso sono risalite. Il suo addio resta comunque al momento l'ipotesi più probabile.