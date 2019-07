Gazzetta - Milan, l’asta per Donnarumma parte da 50 milioni: il club aspetta il rilancio dello United

Le trattative che verranno intavolate per Donnarumma saranno lunghe e complesse. Il Milan, dopo le comunicazioni arrivate da Losanna e Nyon, non ha più fretta di chiudere: Gigio può lasciare il club, ma solo a determinate e vantaggiose condizioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la base d’asta è di cinquanta milioni di euro, sotto non si scende.

DUE PISTE - Il Paris Saint-Germain offre trenta milioni di euro più il cartellino di Areola, il Manchester United - altra società interessata al giovane rossonero - potrà essere interessato a rilanciare. Ma servirà tempo. I contatti tra Leonardo, Maldini e Boban sono diretti, ma non sono possibili percorsi alternativi: l’affare col Psg si farà solo se comprenderà lo scambio tra i due portieri. Lo United può superare l’offerta, specie se presenterà solo contanti.

INGAGGIO - Come detto, il Milan non ha fretta e non accetterà la prima proposta sul tavolo. Ad aggiudicarsi Donnarumma sarà la squadra che offrirà di più. Gigio ha anche uno stipendio da top-player: 6 milioni di euro per i prossimi due anni peseranno sul bilancio per un totale lordo di ventiquattro. La necessità di tagliare il monte ingaggi è un’altra giustificazione al possibile sacrificio del giocatore.