Gazzetta - Milan, le armi di Pioli contro l'Atalanta: Theo, Leao, Giroud e la spinta dei tifosi

La vittoria in rimonta contro il Verona ha portato ancora più entusiasmo in casa rossonera. Ora lo scudetto è distante solo quattro punti, ma a Milanello non si vuole guardare troppo in là: tutti sono infatti concentrati solo sul prossimo match contro l'Atalanta in programma domenica alle 18. Non sarà una sfida semplice visto che i bergamaschi sono ancora in lotta per un posto in Europa e dunque arriveranno a San Siro con grandi motivazioni.

LA VELOCITÀ DI THEO E LEAO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, per questa partita Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ai suoi giocatori più importanti: contro l'Atalanta, saranno per esempio fondamentali le incursioni di Theo Hernandez, che nella gara di andata aveva sorpreso gli avversari agendo praticamente da mezzala. Oltre a quella del francese, ovviamente il Milan dovrà sfruttare il più possibile anche la velocità di Rafael Leao, protagonista assoluto delle ultime vittorie rossonere insieme a Sandro Tonali.

GIROUD TITOLARE - In attacco, il centravanti titolare sarà ancora una volta Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic pronto a dare una mano a partita in corso: il francese ha segnato tante reti pesanti in questo campionato e spera di tornare al gol contro l'Atalanta dopo due gare a secco. Oltre ai suoi giocatori in campo, Pioli punterà molto anche sulla spinta dei tifosi: San Siro sarà infatti tutto esaurito per un match che potrebbe avvicinare ancora di più il Milan al sogno scudetto.