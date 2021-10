Gazzetta - Milan, le prossime mosse di mercato: scatto per il bomber Lucca, Adli o Faivre a gennaio

È già tempo di pensare al mercato. A dire il vero, il Milan non ha mai smesso di farlo, perché è così che funziona il calcio: ultimata una campagna acquisti-cessioni, bisogna subito guardare alla successiva. I dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a gennaio. La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulle prossime mosse di Maldini e Massara, a cominciare dall’attacco.

GIOCO D’ANTICIPO - Il nome che stuzzica maggiormente il Milan è quello del giovane Lorenzo Lucca, capocannoniere a sorpresa della Serie B. L’attaccante del Pisa sta bruciando le tappe, incuriosendo persino il c.t. Mancini. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juve, per questo gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno pensando di accelerare, provando a bruciare la concorrenza. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro: il Milan potrebbe lasciarlo in Toscana fino a fine stagione, a meno che il Pisa (difficile!) non cambi idea e decida di lasciarlo partire già a inizio 2022.

ADLI O FAIVRE - Dall’attacco al centrocampo, o meglio, all’urgenza di garantire a Pioli una valida alternativa a Diaz. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta, l’operazione Adli, chiusa con il Bordeaux la scorsa estate per 10 milioni, tutela i rossoneri anche per gennaio: gli accordi prevedono lo sbarco del francese a giugno, ma non è da escludere un arrivo anticipato. Occhio anche a Faivre, già trattato dal Milan nei mesi scorsi. Allora il Brest chiedeva 15 milioni, adesso le pretese potrebbero essere abbassate, visto l’ultimo posto in Ligue 1 della squadra allenata Der Zakarian.