Gazzetta - Milan, Leao al centro del progetto del prossimo anno: sarà la punta titolare

Arrivato la scorsa estate con grandissime aspettative, anche per via dei tanti milioni investiti dai rossoneri per strapparlo al Lille, Rafael Leao non ha per ora mantenuto le promesse. A gennaio, con l'arrivo di Ibrahimovic, in molti erano convinti che lo svedese potesse essere quello di cui aveva bisogno il portoghese per fare il salto di qualità e invece ad esplodere è stato Ante Rebic.

SENZA IBRA E BOBAN - Nonostante ciò, nel Milan del futuro, Leao avrà certamente un futuro da protagonista: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giovane attaccante portoghese dovrà crescere senza Zlatan e anche senza Boban, che era lo "sponsor" più grande dell'ex Lille. In via Aldo Rossi, Rafael è però molto apprezzato, anche perchè nessuno si sognerebbe di trascurare l’acquisto più caro dell’ultimo mercato estivo (35 milioni di euro).

SERVE UNA SVOLTA - Ovviamente, il primo a voler dare una svolta alla esperienza milanista dopo una prima annata piuttosto deludente deve essere lo stesso Leao, il quale dovrà lavorare parecchio sia tatticamente e tecnicamente, sia dal punto di vista dell'atteggiamento. Da capire poi è anche in quale ruolo giocherà nella prossima stagione: chiaramente, tutto dipenderà dall'allenatore che ci sarà sulla panchina rossonera e dal modulo che deciderà di utilizzare. Per il momento, queste cose non si sanno ancora, l'unica certezza è che Leao avrà un ruolo di protagonista nel Milan del prossimo anno.