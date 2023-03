Gazzetta - Milan, Leao tra presente e futuro: dal gol che manca da metà gennaio al rinnovo in stallo

Rafael Leao è sempre al centro dei discorsi in casa rossonera sia per quello che succede in campo, sia per quello che quello che succede fuori dal terreno di gioco: dal punto di vista sportivo, il giovane attaccante portoghese non sta infatti rendendo come nella scorsa stagione e inoltre continua a non sbloccarsi la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scadrà nel 2024.

A SECCO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se il Milan si è ritrovato nelle ultime due settimane, lo stesso non si può dire del suo giocatore più forte, il quale sta invece faticando ancora a ritrovare la forma migliore. In particolare, Leao non riesce ad essere decisivo in zona gol dove sta commettendo errori non da lui: il numero 17 milanista non segna infatti dallo scorso 14 gennaio contro il Lecce (9 partite di fila senza reti). Non potrà sbloccarsi sabato a Firenze in quanto sarà assente per squalifica, ma spera di farlo mercoledì prossimo a Londra contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League.

RINNOVO IN STALLO - Anche fuori dal campo le cose non stanno andando come vorrebbero i tifosi rossoneri, i quali sono sempre in attesa della sua firma sul rinnovo. Firma che però tarda ad arrivare, anzi nelle ultime settimane non ci sono stati passi in avanti nella negoziazione. La trattativa prosegue, ma in via Aldo Rossi sanno bene che, se non dovesse essere trovato un accordo nei prossimi mesi, dovranno iniziare a valutare la sua cessione in estate. Il Chelsea resta sempre in prima fila, anche perchè, come riferisce la Rosea, i contatti tra i Blues e l'entourage del portoghese non si sono mai interrotti.