Gazzetta - Milan-Maignan, iniziati i dialoghi per il rinnovo: la richiesta iniziale è di 8-10 milioni

vedi letture

Finito il mercato estivo, non è terminato il lavoro dei dirigenti del Milan che hanno in agenda il rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026. Di tempo ce n'è, ma in via Aldo Rossi vogliono anticipare i tempi e chiudere il prima possibile la questione. I dialoghi tra le parti, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono iniziati, ma la strada si preannuncia piuttosto lunga.

RICHIESTA ELEVATA - Anche perchè la richiesta iniziale degli agenti del portiere francese è molto importante: tra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione, in linea con quello che guadagnano i migliori portieri al mondo. Maignan fa ormai parte di questa cerchia ristretta e quindi la richiesta di ingaggio per rinnovare è molto elevata. A questo si aggiunge poi la voglia di vincere di Mike, il quale vuole giocare in una squadra competitiva al massimo e il grande inizio di stagione è sicuramente la migliore spinta per il Milan.

BANCO DI PROVA - La trattativa è appena iniziata e rischia di essere particolarmente lunga. I contatti tra i dirigenti del Diavolo e gli agenti di Maignan andranno avanti nelle prossime settimane, nella speranza di arrivare il prima possibile ad un accordo. Il lavoro che attende Furlani, Moncada e D'Ottavio è tutt'altro che semplice, anzi sarà un bel banco di prova perchè trattenere Maignan non significherebbe solo tenere in squadra uno dei migliori portieri al mondo, ma anche un leader indiscusso dello spogliatoio milanista.