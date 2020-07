Gazzetta - Milan, Maldini ha incontrato Gazidis: Paolo resterà al suo posto come dt

Con l'arrivo di Ralf Rangnick, Paolo Maldini avrebbe certamente lasciato il Milan, ma ora che il tedesco non sbarcherà in rossonero e Stefano Pioli, scelto e difeso sempre a spada tratta dall'ex capitano, è stato confermato per la prossima stagione, anche il direttore tecnico milanista è destinato a restare al suo posto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che al contrario la posizione del ds Frederic Massara è più incerta.

INCONTRO CON GAZIDIS - Tornando a Maldini, invece, Paolo ha incontrato qualche giorno fa Ivan Gazidis per discutere di vari temi, in primis definire dettagliatamente ruoli e strategie. Il nuovo Milan ripartirà quindi anche dall'ex capitano che non appena finirà il campionato vedrà Pioli per parlare della prossima stagione e soprattutto della campagna acquisti che dovrà rinforzare la rosa milanista in tutti i reparti.

APPOGGIO DI ELLIOTT - Maldini, che ha ancora due anni di contratto, ha il pieno appoggio di Elliott e anche di Gazidis: l'incontro con l'ad è servito proprio per mettere in chiaro ruoli e competenze per evitare nuovi problemi come quelli che ci sono stati quando il manager sudafricano ha contattato Rangnick senza informare la parte sportiva del club di via Aldo Rossi. L'arrivo del tedesco è saltato, a vincere è stata la linea voluta da Paolo Maldini, che ora non ha più motivi per andare via.