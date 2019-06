Gazzetta - Milan, Maldini ha incontrato Theo Hernandez: i rossoneri puntano al prestito, il Real vorrebbe monetizzare

Dopo l'incontro con i vertici del Real Madrid di giovedì, il Milan ha fatto ieri un primo passo per un giocatore dei Blancos: a Ibiza, Paolo Maldini si è infatti visto con Theo Hernandez, terzino sinistro che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad. I due sono stati immortalati in un locale a chiacchierare, a testimonianza del fatto che non si è trattato di un vertice casuale, ma programmato.

PRIMO PASSO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, si sarebbe trattato di un incontro nel quale il dt rossonero ha esposto al giocatore il progetto rossonero e il terzino ha raccontato le sue aspettative. Le parti si riaggiorneranno, ma si tratta di un primo passo importante per un calciatore che corrisponde alle linee guida indicate dalla proprietà: Theo Hernandez è infatti giovane (21 anni), ha uno stipendio non eccessivo (due milioni di euro) e un costo abbordabile (sotto i 20 milioni di euro).

NODO FORMULA - Va detto però che per chiudere questa operazione, il Milan non dovrà solo convincere il francese, ma anche arrivare ad un accordo con il Real, soprattutto per quel che riguarda la formula: a Madrid vorrebbero infatti monetizzare, mentre il club di via Aldo Rossi non intende oltre il prestito. La via di mezzo potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto.