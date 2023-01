Gazzetta - Milan, Maldini si sta muovendo in prima persona per Zaniolo. Ma per ora c'è distanza con la Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini è un grande estimatore di Nicolò Zaniolo e si sta muovendo in prima persona per provare a portarlo a Milanello in questi ultimi giorni di mercato invernale. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il direttore tecnico rossonero è convinto che a Milanello il giovane attaccante italiano possa tornare al massimo del suo potenziale.

DISTANZA - Non sarà però un'impresa facile portarlo in rossonero perchè è vero che il giocatore sta spingendo per il trasferimento al Milan, ma allo stesso tempo la Roma per ora non abbassa le sue pretese e non si smuove dalla sua posizione: il club giallorosso chiede infatti almeno 30 milioni di euro. Il Diavolo, invece, dà una valutazione inferiore di Zaniolo e non vorrebbe mettere sul piatto più di 18 milioni più bonus.

FORMULA - Le parti sono dunque piuttosto distanti sulla valutazione e non c'è intesa nemmeno sulla formula dell'operazione: la Roma vuole una cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto sicuro, mentre il Milan propone un prestito con obbligo condizionato alla qualificazione alla Champions League e al rendimento del ragazzo. Insomma, arrivare ad un accordo non sarà affatto semplice, anche perchè il tempo stringe e la chiusura del mercato è sempre più vicina.