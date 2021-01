Gazzetta - Milan meritatamente campione d’inverno: k.o. che ci sta, ma bisogna far tesoro della lezione

Diciamolo apertamente: ieri il Milan non ha fatto un figurone al cospetto dell’Atalanta. La vittoria della Dea, infatti, è stata netta, indiscutibile, perentoria. Ma una serata storta può capitare. Fa male, ma può capitare. Fa parte di un percorso, di un cammino fatto di alti e pochissimi bassi. Una crescita costante, quella della squadra di Pioli, che l’ha portata a chiudere il girone d’andata davanti a tutti.

CONTINUITÀ - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono meritatamente campioni d’inverno, come non accadeva dal 2010-11 (anno dell’ultimo scudetto). Nelle 19 giornate fin qui disputate il Milan è stato il più continuo, spesso quello con il gioco migliore, grazie al formidabile lavoro di Pioli. Nonostante la sconfitta di ieri, Romagnoli e compagni, rispetto a un anno fa, hanno messo a referto 18 punti e 21 gol in più.

LEZIONE - I 43 punti ottenuti al giro di boa restano un bottino record, per il Milan, da quando il torneo è tornato a 20 squadre. Pioli e i tifosi avrebbero voluto festeggiare con una vittoria, ma un passaggio a vuoto ci sta, è umano. I rossoneri, però, dovranno far tesoro della lezione ricevuta ieri.