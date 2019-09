Gazzetta - Milan, nessun ultimatum a Giampaolo: per ora non rischia, ma ora serve la svolta

Avanti con Giampaolo. Con assoluta convinzione. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi intendono andare oltre i numeri di questo complicatissimo inizio di stagione. Si riparte dai primi quarantacinque minuti di Torino, dove per la prima volta la squadra rossonera è stata in grado di sottomettere l’avversario con personalità, idee e dinamismo.

NESSUN ULTIMATUM - Da Casa Milan, dunque, filtra in modo netto la fiducia all’allenatore. I miglioramenti sono stati tangibili e, dopo quattro partite ampiamente negative, si è visto finalmente un calcio giudicato logico. La classifica piange, ma non è ancora irrimediabilmente compromessa. Dalla società filtra anche che la situazione non cambierebbe nemmeno se le cose non dovessero andare bene domani sera con la Fiorentina. Insomma, non ci sono ultimatum sulla testa di Giampaolo, ma è evidente che la dirigenza si attende una conferma nei miglioramenti visti a Torino. Una svolta vera.

CORAGGIO - Le prossime due partite prima della sosta, dunque, saranno fondamentali per inquadrare meglio la situazione. I dirigenti rossoneri sono ovviamente dispiaciuti per la lentezza nei progressi, ma è stato apprezzato molto il coraggio visto nella prima parte col Torino. Così come ha fatto piacere il cambio di sistema (il 4-3-3 è ritenuto più consono alle caratteristiche della squadra) e l’impiego più deciso dei nuovi. Avanti con Giampaolo quindi, ma ora bisogna cominciare a correre.