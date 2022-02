Gazzetta - Milan, nessuna certezza sul rientro di Ibra: lo svedese punta al derby di Coppa Italia, ma il tempo stringe

Olivier Giroud sta attraversando un grandissimo momento di forma, ma se il Milan vorrà lottare fino alla fine per lo scudetto ha bisogno di recuperare il prima possibile anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, purtroppo, è però ancora fermo ai box a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da quasi un mese, ossia dalla sfida contro la Juventus di fine gennaio.

NESSUNA CERTEZZA - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono certezze su quando il numero 11 rossonero potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli: sicuramente salterà la trasferta di domani sul campo della Salernitana, vedremo se ci sarà tra una settimana nel match casalingo contro l'Udinese. Per ora, Ibra continua ad allenarsi a parte in palestra e nemmeno ieri è uscito ad allenarsi sui campi di Milanello.

OBIETTIVO DERBY - Il fastidio al tendine d'Achille non gli dà pace e per questo non c'è una data certa per il suo ritorno in squadra. Secondo la Rosea, il suo obiettivo è sempre quello di arrivare in buona condizione per il derby dell'1 marzo valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Ma per farlo dovrebbe scendere in campo contro l'Udinese così da mettere qualche minuto nelle gambe in vista della sfida contro l'Inter. Il tempo però stringe e più passano i giorni e più le chance di vederlo in campo nella stracittadina milanese diminuiscono.