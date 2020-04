Gazzetta - Milan, nuova svecchiata in arrivo: i giovani saranno davvero l’ossatura della squadra

Ennesima svecchiata in vista. Come se la squadra non fosse già abbastanza "acerba". Ma Elliott sembra aver preso una decisione ben precisa: la rosa che verrà sarà ancora più "verde", ancora più "under", in barba all’esperienza e alla maturità. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan prepara un futuro nel quale i giovani costituiranno davvero l’ossatura della squadra.

ADDII - Oltre a Ibrahimovic (38 anni), saluteranno anche il 34enne Lucas Biglia e il 30enne (31 ad agosto) Giacomo Bonaventura. Insieme - osserva la rosea - porteranno via da Milanello una enorme fetta di esperienza, in campo e nello spogliatoio. Ma non solo: occhio anche al futuro di Kjaer e Begovic, sui quali, al momento, non ci sono certezze sugli eventuali riscatti. Maldini e Boban lo hanno sempre sostenuto: i giovani, per quanto validi, da soli non sono sufficienti. Ma i vertici del fondo Elliott (e Gazidis) evidentemente hanno idee diverse.

UNDER - L’età media del Milan, dunque, è destinata a scendere ancora, nonostante quella rossonera sia già la squadra più giovane del campionato. Considerando gli under 21, per esempio, il Diavolo in questo torneo ne conta cinque (Donnarumma, Leao, Gabbia, Saelemaekers e Daniel Maldini), mentre se allarghiamo il discorso agli under 23 la lista si allunga (dieci, tra i quali Theo Hernandez, Bennacer, Paquetà, Kessie e Calabria). Ma per la proprietà milanista non basta. E allora sotto con un’altra svecchiata.