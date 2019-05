Gazzetta - Milan, nuovo nome per la panchina: spunta anche l'idea Simone Inzaghi

Eusebio Di Francesco, nonostante le smentite di Leonardo che ieri ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con l'ex Roma, è il candidato numero uno per prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. Ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo candidato per i rossoneri: si tratta di Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, il cui profilo piace molto in via Aldo Rossi, oltre che a Juventus e Atalanta.

NUOVO NOME - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan sembra intenzionato ad affidare la squadra a un profilo che abbia già un po' di esperienza anche a livello internazionale. Per questo motivo, le candidature di Di Francesco e Simone Inzaghi sono valide e convincenti. Il rapporto tra il tecnico biancoceleste e il presidente Lotito è ancora saldo, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare da qui a fine stagione, tanto che altri allenatori, come De Zerbi e Mihajlovic, sono già stati accostati alla panchina laziale.

CONCORRENZA - Il Milan non sarebbe però l'unico club interessato a Inzaghi, il cui contratto con la Lazio scade il 30 giugno 2020: in caso di divorzio da Allegri e mancato arrivo di un top-allenatore, il fratello di Pippo potrebbe infatti diventare un obiettivo importante anche della Juventus, anche grazie all'ottimo rapporto che c'è tra Simone e Paratici. Attenzione, poi, alla pista che porta all'Atalanta, che non sa ancora cosa farà Gasperini, il quale potrebbe essere tentato dalla possibilità di allenare la Roma.