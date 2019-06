Gazzetta - Milan, nuovo ruolo anche per Calhanoglu? Giampaolo potrebbe utilizzarlo come regista

In attesa dell'ufficialità, si inizia ad immaginare come potrebbe essere il nuovo Milan di Marco Giampaolo, che dovrebbe confermare anche in rossonero il suo modulo preferito, cioè il 4-3-1-2. In questi giorni si è parlato parecchio della possibilità di vedere Lucas Paquetà nel ruolo di trequartista, ma ci potrebbe essere un altro giocatore milanista che potrebbe cambiare posizione in campo con l'arrivo del nuovo allenatore.

NUOVO REGISTA? - Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, il quale, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere spostato davanti alla difesa come nuovo regista rossonero. Già alla Samp, Giampaolo aveva pensato di schierare in quel ruolo un trequartista come Dennis Praet, ma poi l'arrivo di Ekdal ha cambiato le carte in tavola e il belga è stato utilizzato come mezzala. Con l'addio di Bakayoko, che non è stato riscattato dal Chelsea, nella rosa milanista al momento c'è un solo regista, cioè Biglia: un nuovo innesto è quindi necessario, a meno che appunto Giampaolo non decida di puntare su Calhanoglu davanti alla difesa.

QUALITA' - Per un Milan che vuole giocare bene ed essere padrone del gioco, avere in quella posizione un giocatore con la qualità del turco è sicuramente un punto a favore. Ovviamente, bisognerà valutare se Hakan ha i tempi di gioco per ricoprire quel ruolo, nel quale non bastano i piedi buoni, ma serve anche tanta intelligenza calcistica e capacità di leggere al meglio ogni situazione di gioco.