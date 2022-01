Gazzetta - Milan, nuovo stop per Ibra. Ma per il derby dovrebbe recuperare

Era tra i protagonisti più attesi ieri sera nella sfida contro la Juventus, ma purtroppo la partita di Zlatan Ibrahimovic è durata appena 28': l’attaccante rossonero, che era partito titolare al centro dell'attacco milanista, è stato infatti costretto ad abbandonare il campo dopo meno di mezz'ora per un problema al tendine d'Achille della gamba destra. Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrò ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio.

NULLA DI GRAVE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, stando alle prime impressioni, non si dovrebbe trattare di nulla di grave e quindi il suo stop dovrebbe essere relativamente breve. La sua presenza nel derby contro l'Inter in programma dopo la sosta non dovrebbe essere in dubbio, anche se a Milanello non si vorranno correre rischi e dunque Ibra sarà a disposizione di Stefano Pioli solo se avrà pienamente recuperato da questo problema fisico.

COLPA DEL CAMPO - Come spiegato anche ieri dal tecnico rossonero nel post-partita, lo svedese ha dato la colpa del suo infortunio alle pessime condizioni di campo di San Siro che verrà rizollato già a partire da oggi: "Zlatan accusava un dolore, dava la colpa al campo molto duro, non so come stia" le parole di Pioli dopo lo 0-0 contro la Juventus. Per sua fortuna arriva la sosta, dunque Ibrahimovic avrà due settimane per risolvere questo problema ed essere pronto per il derby contro l'Inter che dirà moltissimo della stagione del Milan.