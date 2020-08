Gazzetta - Milan, offerta da 25 milioni per Tonali: Cellino la respinge

Tra i giocatori seguiti dal Milan per rinforzare il centrocampo rossonero figura, senza dubbio, Sandro Tonali. Il talentuso centrocampista di proprietà del Brescia è un obbiettivo difficile da raggiungere specie per le alte richieste del club lombardo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero offerto 25 milioni di euro per il classe 2000: un'offerta, tuttavia, rispedita al mittente perchè ritenuta troppo bassa da Massimo Cellino, patron delle Rondinelle.

Il Milan tuttavia è alla ricerca di un giocatore da collocare in quella posizione del campo, per rimpiazzare Lucas Biglia e per creare un'alternativa a Ismael Bennacer. I rossoneri lavorano anche su altri profili, seppur con caratteristiche diverse, come Bakayoko e Marc Roca. L'idea è presentarsi a inizio campionato con una rosa rinforzare in mediana, per continuare ad applicare il 4-2-3-1 che Stefano Pioli ha utilizzato nella seconda parte di stagioni con buoni risultati.