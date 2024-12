Gazzetta - Milan, oggi esami per Pulisic. Chi al suo posto? Loftus o Morata

vedi letture

Oggi è una giornata importante in casa rossonera per capire l'entità dell'infortunio di Christian Pulisic e i tempi di recupero: l'americano, che venerdì sera è stato costretto nel finale del primo tempo di Atalanta-Milan a lasciare il campo per un problema al polpaccio, si sottoporrà infatti ad una risonanza magnetica che dirà qualcosa in più sulle sue condizioni.

CHI AL POSTO DI PULISIC? - Sicuramente qualche partita dovrà saltarla (out mercoledì con la Stella Rossa, ma rischia di non esserci nemmeno nella successiva gara di campionato contro il Genoa) e per questo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sta pensando a come sostituirlo in campo. Nella rosa milanista non c'è una vera e propria alternativa a Pulisic. La prima opzione è Ruben Loftus-Cheek che è entrato in campo al suo posto venerdì a Bergamo dopo l'infortunio.

DUE OPZIONI - L'inglese ha caratteristiche completamente diverse e con lui e Yunus Musah insieme in campo la manovra offensiva rossonera è troppo prevedibile. La soluzione potrebbe essere di inserire non solo l'ex Chelsea, ma anche Samuel Chukwueze a destra. Da capire se Fonseca vorrà però veramente privarsi di Musah che nelle ultime partite sta dando più equilibrio alla formazione milanista giocando in quella posizione. C'è poi un'altra opzione per sostituire Pulisic, vale a dire mettere Alvaro Morata qualche metro più indietro e schierare Tammy Abraham come centravanti. Nel derby è una soluzione che ha funzionato molto bene, così come contro il Lecce. Dopo il ko di Firenze contro la Fiorentina, è stata accantonata, ma chissà con l’infortunio di Pulisic non ci sia l’occasione di rispolverarla.