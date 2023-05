Gazzetta - Milan, Openda primo nome per l'attacco: il Lens ha aperto alla possibile cessione in estate

MilanNews.it

Le parole rilasciate nelle scorse ore da Joseph Marie Oughourlian, numero del Lens, apre di fatto alla possibile partenza in estate di Lois Openda, attaccante belga che con i suoi gol ha trascinato la squadra francese in Champions League dopo oltre 20 anni: "Se un grande club verrà per uno dei nostri giocatori, parleremo con lo staff e saremo preparati. Non abbiamo sempre il controllo su quelle cose. Se arrivano le grandi squadre per i nostri giocatori, non c’è molto che possiamo fare".

LOIS NON SI SBILANCIA - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Openda è in cima alla lista del Milan per rinforzare l'attacco del prossimo anno. Il Lens chiede 30-35 milioni di euro per lasciarlo partite, un prezzo non esagerato se si tiene conto delle cifre che girano in questo periodo. Anche perchè stiamo comunque parlando di un centravanti giovane (classe 2000) che in questa stagione ha segnato ben 20 gol in Ligue 1. Il giocatore, da parte sua, non si sbilancia sul futuro: "Il futuro? Non è detto che quel che si legge sui media sia vero, io sono concentrato sul Lens, poi vedremo che cosa succederà. Brillare in Champions qui sarebbe qualcosa di eccezionale, spetta a noi continuare così in una grande competizione. Lo stadio Bollaert è un po’ la mia casa, questa stagione mi ha dato molta fiducia. Come resistere alle sollecitazioni del mercato? Il telefono è in modalità aereo".

CONCORRENZA - Il Milan sta pensando a lui per la prossima stagione, ma non è ovviamente l'unico club ad aver messo gli occhi su Openda: l'Atletico Madrid, per esempio, una ventina di giorni fa lo ha visto dal vivo e chissà che presto non possa presentare un'offerta ufficiale al Lens. Attenzione poi sempre alle solite squadre inglesi che hanno parecchi milioni da investire e certi talenti come il belga non se li lasciano sfuggire.