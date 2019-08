Gazzetta - Milan, passi avanti per Correa: si discute sui bonus

Dopo settimane in stallo, ci sono stati finalmente dei passi in avanti nella trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club spagnolo ha aperto a bonus, scendendo dalla richiesta di 50 milioni di euro cash. I contatti tra le parti quindi proseguono e la discussione gira ora intorno al valore delle eventuali aggiunte alla parte fissa.

PARTI PIU' VICINE - La giornata di ieri è stato molto calda su questo affare: il mancato viaggio dell'agente di Correa a Milano sembrava voler dire nuove complicazioni nella trattativa, ma in realtà il procuratore ha prima incontrato i dirigenti dell'Atletico e poi ha immediatamente chiamato i rossoneri per informarli sulle ultime novità. Le parti appaiono quindi ora più vicine e nei prossimi giorni ci potrebbero ulteriori passi in avanti verso la chiusura definitiva di questa operazione che ormai va avanti da diverse settimane.

COESISTENZA CON SUSO - Per arrivare a Correa, non sembrano inoltre più necessarie le cessioni di André Silva, che resta comunque sul mercato, e neppure quella di Suso, il quale dovrebbe restare in rossonero anche se il Milan dovesse acquistare l'argentino. Lo spagnolo sta facendo ottime cose da trequartista e potrebbe coesistere senza problemi con Angel, che, oltre a giocare dietro le punte, può essere impiegato senza problemi anche da seconda punta.